تنفيذ 22 جولة لمكافحة آفات الصحة العامة وإغلاق 34 بلاغًا برفحاء

وأوضحت البلدية أن المساحة المخدومة بالأعمال بلغت 1.481 كيلومترًا مربعًا، عالجت خلالها 591 حاوية، و963 مترًا من المستنقعات، وقامت بمعالجة وإغلاق 34 بلاغًا، و13.754 من النفيات؛ فيما بلغت أعمال مكافحة آفات الصحة العامة خلال موسم الصيف 25 حديقة؛ وذلك وفقًا للخطط التشغيلية التي يتم تنفيذها لتغطية جميع أحياء ونطاق المحافظة.