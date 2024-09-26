ختام ناجح لبرنامج تدريب تويوتا في اليابان.. تعزيز مهارات الكوادر الوطنية في التصنيع المرن

واستفادت من البرنامج في نسخته الثالثة كفاءاتٌ سعودية من "11" شركة ومصنعًا وطنيًا، تشمل التصنيع الوطنية، وشركة الإلكترونيات المتقدمة، ومصنع سدير فارما، وشركة سدافكو، وشركة الشرق الأوسط لمحركات الطيران، إضافة إلى مصنع الزامل لتصنيع المعادن، والشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية سدافكو، وشركة يوكوجاوا العربية السعودية، وشركة سبيماكو الدوائية، وشركة سايبم طاقة الرشيد للتصنيع، وشركة أسمنت القصيم، إلى جانب ترشيح 4 متدربين من رابطة "موهبة".