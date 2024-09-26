ختام ناجح لبرنامج تدريب تويوتا في اليابان.. تعزيز مهارات الكوادر الوطنية في التصنيع المرن

اختتمت وزارةُ الصناعة والثروة المعدنية بحضور وكيل الوزارة لتنمية القدرات البشرية المهندس فارس الصقعبي، النسخةَ الثالثة من "البرنامج التدريبي للتعريف بمنهجية تويوتا للتصنيع المرن، وتطبيق المنهجية الإدارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة اليابانية" المنعقدة في اليابان، أحد برامج الأكاديمية الوطنية للصناعة، الذي يستهدف إكساب الكوادر الوطنية مهارات عالية في تقنيات التصنيع الحديثة، وتعريفهم بتجارب الدول الرائدة صناعيًّا؛ تحقيقًا لمستهدفات استراتيجية تنمية القدرات البشرية في قطاعَي الصناعة والتعدين.
واستفادت من البرنامج في نسخته الثالثة كفاءاتٌ سعودية من "11" شركة ومصنعًا وطنيًا، تشمل التصنيع الوطنية، وشركة الإلكترونيات المتقدمة، ومصنع سدير فارما، وشركة سدافكو، وشركة الشرق الأوسط لمحركات الطيران، إضافة إلى مصنع الزامل لتصنيع المعادن، والشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية سدافكو، وشركة يوكوجاوا العربية السعودية، وشركة سبيماكو الدوائية، وشركة سايبم طاقة الرشيد للتصنيع، وشركة أسمنت القصيم، إلى جانب ترشيح 4 متدربين من رابطة "موهبة".
وتضمن الجزء الأول من البرنامج تدريبًا نظريًّا لتعريف المتدربين بمنهجية تويوتا للتصنيع المرن، قدّمه خبراء ومختصون عبر عدة دورات تدريبية تضمّنت التركيز على 14 مبدأً من مبادئ "Toyota Production System TPS"، فيما احتوى الجزء الثاني من البرنامج على زيارات ميدانية لمصنع "Toyota Engineering Co"، ومصنع "Nabeya Manufacturing Co"، ومصنع "Tanka Tec corporation"، إضافة إلى مصنع "Panasonic Eco Technology Center "PETEC"؛ لإكساب المتدربين المهارات اللازمة لإعادة تدوير الآلات والمعدات، والاطلاع على التقنيات المستخدمة في المصانع؛ ومنها منهجية كايزن للتصنيع المرن.
ويُعدّ البرنامج التدريبي امتدادًا للتعاون بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة في اليابان، وأحد نتائج مذكرة التعاون في المجال الصناعي الموقعة بين الوزارتين، التي تضمّنت تطوير مهارات العاملين في قطاع التصنيع، وتعزيز إتقان تلك القوى للتقنية الحديثة والتعامل معها، وصقل خبرتها وقدرتها على الابتكار وتطوير التقنيات التصنيعية، كما يأتي البرنامج في إطار استراتيجية تنمية القدرات البشرية في قطاعَي الصناعة والتعدين، وتعزيز مهارات الابتكار لديها، وتمكين تلك القدرات في القطاعين.