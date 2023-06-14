رئيس "الهيئات": تقديم الخدمات للحجاج عبر برامج توعوية وميدانية تلبي احتياجاتهم بالتكامل مع الجهات

وأضاف الدكتور السند أن الرئاسة العامة تسعى إلى رفع جودة الأداء لدى العاملين، حيث كلفت العدد الكافي من الأعضاء الميدانيين والإداريين يساندهم عددٌ من المترجمين، وقامت بتدريبهم للقيام بأعمال الرئاسة العامة التوعوية والميدانية والعلمية والإدارية والإعلامية، من خلال ٤٨ مركزًا ميدانيًا ونقطة توزيع ونقطة بث، إضافة إلى المشاركة في (7) مناطق والتي يصل إليها الحجاج في منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومنفذ الدخول البري في البطحاء، وسلوى، وجسر الملك فهد بالمنطقة الشرقية، ومنفذ الوديعة بنجران، ومنفذ جديدة عرعر بالحدود الشمالية، ومنفذ الحديثة ومدينة الحجاج بالجوف والقصيم.