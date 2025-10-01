"الأرصاد" تُنبه 6 مناطق بتقلبات جوية اليوم: أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة وسيول

وبحسب النشرة اليومية، سجّلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة اليوم بـ43 درجة مئوية، فيما سجلت أبها أدنى درجة حرارة عند 16 درجة، في ظل تفاوت ملحوظ في معدلات الرطوبة التي وصلت إلى 90% في جازان، و30% في المدينة المنورة.