"الأرصاد" تُنبه 6 مناطق بتقلبات جوية اليوم: أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة وسيول

توقّع المركز الوطني للأرصاد استمرار فرص هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة اليوم الخميس 10 على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد لاحقًا إلى مرتفعات مكة المكرمة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول.
كما أشار المركز إلى تأثيرات الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، والتي تشمل أجزاء من منطقتي الشرقية ونجران، وقد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، خاصة على الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.
وبحسب النشرة اليومية، سجّلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة اليوم بـ43 درجة مئوية، فيما سجلت أبها أدنى درجة حرارة عند 16 درجة، في ظل تفاوت ملحوظ في معدلات الرطوبة التي وصلت إلى 90% في جازان، و30% في المدينة المنورة.
وفيما يخص طقس البحر، توقعت "الأرصاد" أن تكون الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة، تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. كما يُتوقع أن يصل ارتفاع الموج إلى مترين ونصف على ذات الجزء.
أما الخليج العربي، فتسوده رياح شمالية غربية بسرعة تصل إلى 40 كم/ساعة، مع ارتفاع أمواج يتراوح بين متر ومترين، وحالة البحر فيه خفيفة إلى متوسطة الموج.