ارتفاع قيمة صادرات المملكة من التمور 9.9% بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 751 مليون ريال

كشف المركز الوطني للنخيل والتمور، عن ارتفاع قيمة صادرات المملكة من التمور خلال النصف الأول من العام الحالي 2024م؛ لتصل إلى أكثر من 751 مليون ريال، بنسبة ارتفاع بلغت 9.9%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2023م، التي بلغت قيمة صادراتها أكثر من 683 مليون ريال.
وفي هذا الإطار، تضمنت صادرات المملكة من التمور عدداً من الدول التي شهدت ارتفاعاً ونمواً ملحوظاً في قيمة الصادرات خلال النصف الأول من عام 2024، إذ تجاوزت نسبة الزيادة في بعض الدول 100%، ومن هذه الدول: (جمهورية البرازيل، ومملكة النرويج، وإيطاليا، وكندا)، كما سجّلت جمهورية ألمانيا الاتحادية ارتفاعاً في قيمة صادرات التمور بنسبة 91.5%، تلتها جمهورية كوريا الجنوبية بنسبة 72%، وجمهورية إندونيسيا بنسبة 50.1%، إضافة إلى ذلك، شهدت مملكة السويد ارتفاعاً بنسبة 43.7%، في حين بلغت نسبة الزيادة في قيمة صادرات التمور إلى مملكة ماليزيا 32.6%، والمملكة المتحدة 29.7%، بينما ارتفعت قيمة الصادرات إلى مملكة المغرب بنسبة 25.3%، والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 21.1%.
يأتي ارتفاع صادرات المملكة من التمور نتيجة الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة -أيّدها الله- لقطاع النخيل والتمور، إضافة إلى الدور الفعّال للمركز الوطني للنخيل والتمور، وسعيه إلى زيادة تنافسية التمور السعودية على الصعيد العالمي.
ويعكس هذا الإنجاز التزام مُصدّري التمور بتقديم منتجات عالية الجودة؛ ما يعزّز من وجود التمور السعودية عالمياً، ويضع المملكة في مصاف الدول الرائدة في تصدير التمور.