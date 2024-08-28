ارتفاع قيمة صادرات المملكة من التمور 9.9% بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 751 مليون ريال

وفي هذا الإطار، تضمنت صادرات المملكة من التمور عدداً من الدول التي شهدت ارتفاعاً ونمواً ملحوظاً في قيمة الصادرات خلال النصف الأول من عام 2024، إذ تجاوزت نسبة الزيادة في بعض الدول 100%، ومن هذه الدول: (جمهورية البرازيل، ومملكة النرويج، وإيطاليا، وكندا)، كما سجّلت جمهورية ألمانيا الاتحادية ارتفاعاً في قيمة صادرات التمور بنسبة 91.5%، تلتها جمهورية كوريا الجنوبية بنسبة 72%، وجمهورية إندونيسيا بنسبة 50.1%، إضافة إلى ذلك، شهدت مملكة السويد ارتفاعاً بنسبة 43.7%، في حين بلغت نسبة الزيادة في قيمة صادرات التمور إلى مملكة ماليزيا 32.6%، والمملكة المتحدة 29.7%، بينما ارتفعت قيمة الصادرات إلى مملكة المغرب بنسبة 25.3%، والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 21.1%.