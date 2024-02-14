59 % من سكان الرياض يرون الذهاب لأعمالهم يستغرق أكثر من نصف ساعة

وأُجري الاستطلاع في مطلع شهر فبراير الحالي، حيث اتضح من النتائج الاختلاف في فترة زمن الرحلة من المنزل إلى العمل بحسب الكثافة السكانية للمدن والمحافظات تستغرق أكثر من نصف ساعة يومياً، مثلت 59 % من سكان مدينة الرياض، مقابل 35 % لسكان المدن المليونية (مدن تعداد سكانها أكثر من مليون نسمة، باستثناء مدينة الرياض ذات السبعة ملايين نسمة، وهي مدن جدة ومكة المكرمة والدمام والمدينة المنورة)، و27 % لسكان بقية مدن ومحافظات وقرى المملكة، كما أفادت نسبة 79 % من العينة أن عملهم اليومي يبدأ بين 7 و8 صباحاً.