59 % من سكان الرياض يرون الذهاب لأعمالهم يستغرق أكثر من نصف ساعة

أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام "رأي" التابع لمركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري، استطلاعاً عاماً عن سلوك قيادة السيارات في المملكة، حيث تكونت عينة الاستطلاع من 1549 مواطناً ومواطنة.
وأُجري الاستطلاع في مطلع شهر فبراير الحالي، حيث اتضح من النتائج الاختلاف في فترة زمن الرحلة من المنزل إلى العمل بحسب الكثافة السكانية للمدن والمحافظات تستغرق أكثر من نصف ساعة يومياً، مثلت 59 % من سكان مدينة الرياض، مقابل 35 % لسكان المدن المليونية (مدن تعداد سكانها أكثر من مليون نسمة، باستثناء مدينة الرياض ذات السبعة ملايين نسمة، وهي مدن جدة ومكة المكرمة والدمام والمدينة المنورة)، و27 % لسكان بقية مدن ومحافظات وقرى المملكة، كما أفادت نسبة 79 % من العينة أن عملهم اليومي يبدأ بين 7 و8 صباحاً.
وتبين من مؤشر الانزعاج من قيادة السيارات أثناء الازدحام أن نسبة 29 % من أفراد العينة تعرضوا للتجاوز من قبل الآخرين عند المخارج وإشارات المرور، فيما حلت السرعة العالية ثانياً بنسبة 18 %، والتغيير المتكرر للمسار ثالثاً بنسبة 14 %.
كما أفادت نسبة 23 % من العينة بحصولهم على مخالفة استخدام الجوال أثناء قيادة السيارة خلال العام الماضي، نصف هؤلاء كانوا يُجرون مكالمات هاتفية أثناء حصولهم على المخالفة و35 % منهم كانوا يبحثون في خرائط جوجل.
ومن النتائج المهمة أن 80 % من العينة ذكروا تعرضهم للتجربة المزعجة والمتمثلة بكونهم يقفون في صف مزدحم، وتم تجاوز دورهم من قبل قائد سيارة لم يكن ملتزماً بدوره في هذا الصف، فيما حل خيار "التعجيل بتشغيل وسائل النقل العام" بوصفه الخيار الأول لحل مشكلة الازدحام المروري بنسبة 21 %.