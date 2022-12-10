أمير تبوك: نجاح قمم الرياض تأكيد للدور الريادي والمكانة الرفيعة للمملكة

وأوضح أن الجميع يفخر ويعتز بما بذله سمو ولي العهد -حفظه الله- من جهود كبيرة ساهمت في تحقيق النجاح ولله الحمد. مشيرًا إلى ما حملته كلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في القمتين قمة الرياض الخليجية الصينية وقمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية من تأكيد للنهج القويم للمملكة العربية السعودية في سياساتها الخارجية والاقتصادية والمضيّ على طريق التقدم والنهضة وتحقيق التنمية المشتركة بين جميع الدول المشاركة. مشيدًا بالجهود التي بذلتها المملكة في الإعداد والتحضير لانعقاد هذه القمم والتميز في التنظيم والمخرجات والنتائج التي تَحققت.