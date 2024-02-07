بعد واقعة فصل مواطنة ظلماً.. "عجب": المادة 77 حولت الشركات الأهلية إلى ساحة معارك بين المشرفين الأجانب والموظفين السعوديين

وفي مقاله "الفصـل بدمٍ بارد" بصحيفة "المدينة"، يقول "عجب": "تحكي سيدة فاضلة، معاناتها عبر رسالة قصيرة تقطر ألماً وحسرة: (حاولت مديرتي بالشركة، باتصال تليفون، أن أستقيل أو أنهي العلاقة التعاقدية، لكنني لم أوافق، وتأكيداً لموقفي أرسلت لها إيميل رسمياً برفضي لإنهاء العلاقه التعاقدية، بعدها بشهر جاءني منها إيميل بالفصل على المادة 77، كان هدفها ترقية الأجانب وتطفيش السعوديين، وكل الحجج التي ساقتها للفصل لم تكن مقنعة، لقد خدمت معهم 4 سنوات، منحت فيها الشركة كل وقتي وجهدي على حساب بيتي، كانت هي من يضع الخطط وأنا أنفذ فقط، وحين ضيقوا عليها الخناق رؤساؤها، رمت باللوم كله عليَّ، وفصلتني بدمٍ بارد)!!".