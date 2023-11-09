منذ بداية العام.. مركز البدانة بالجوف أجرى 173 عملية لتكميم المعدة

أجرى الفريق الطبي في مركز البدانة في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف، 173 عملية جراحية ناجحة في تكميم المعدة، وتحويل المسار لعلاج السمنة المفرطة؛ وذلك منذ بداية العام الميلادي الجاري وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضي؛ في حين بلغ عدد مراجعي المركز 3894 مستفيدًا خلال العام ذاته.
وأوضح تجمع الجوف الصحي أن مركز البدانة حصل مؤخرًا على شهادة Center Excellence of Metabolic of Bariatric Surgery من الجمعية الأمريكية للجودة وسلامة المرضى، ويضم عددًا من المتخصصين في جراحة البدانة، إضافة لوجود جميع التخصصات المساعدة كالتغذية السريرية، والأشعة التداخلية، ووحدة مناظير غدد صماء، وقلب وجهاز تنفسي، إلى جانب وجود طبيب نفسي.
وأشار إلى أنه يتم استقبال مرضى السمنة والبدانة بالتنسيق مع العيادات الخارجية في المستشفيات الطرفية لتحويلهم إلى المركز.