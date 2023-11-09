منذ بداية العام.. مركز البدانة بالجوف أجرى 173 عملية لتكميم المعدة

أجرى الفريق الطبي في مركز البدانة في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف، 173 عملية جراحية ناجحة في تكميم المعدة، وتحويل المسار لعلاج السمنة المفرطة؛ وذلك منذ بداية العام الميلادي الجاري وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضي؛ في حين بلغ عدد مراجعي المركز 3894 مستفيدًا خلال العام ذاته.