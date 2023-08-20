بعد إعلان المرحلة الثالثة والوصول للمسار 33.. حافلات الرياض تعد بالوصول لجميع أحياء العاصمة

وأعلنَت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أمس بدءَ المرحلة الثالثة من خدمة "حافلات الرياض"، ضمن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، أحد الركائز الأساسية للتحول الاقتصادي والعمراني في العاصمة، من خلال تطوير وسائل النقل العام في المدينة، وإحداث نقلة نوعية تعزز قطاع النقل العام تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، لافتة الانتباه إلى أنه تم تسيير قرابة 435 ألف رحلة، نقلت من خلالها أكثر من 4 ملايين راكب خلال أول 6 أشهر من إطلاق خدمة "حافلات الرياض" في شهر مارس من هذا العام.