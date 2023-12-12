"الخريف" يبدأ زيارة رسمية إلى كوريا.. في إطار جهود توسيع آفاق التعاون بين البلدين

يبدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريِّف، زيارة رسمية إلى جمهورية كوريا، يرافقه عدد من قيادات ومسؤولي منظومة الصناعة والثروة المعدنية، بهدف تعزيز التعاون والشراكة في قطاعي الصناعة والتعدين وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين.
ومن المقرر أن يعقد "الخريف" مباحثات مع عدد من المسؤولين الحكوميين وكبار المستثمرين ومسؤولي القطاع الخاص، يستعرض خلالها خطط الوزارة لتطوير قطاعي الصناعة والتعدين، وفق مستهدفات "رؤية المملكة 2030" والفرص الواعدة، التي توفرها في مجالي الصناعة والتعدين، كما يناقش نتائج التعاون في تحقيق "الرؤية السعودية الكورية 2030"، التي أنشأتها الرياض وسيول عام 2017؛ بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
ويلتقي وزير الصناعة والثروة المعدنية عدداً من المستثمرين في كوريا، لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاعي الصناعة والتعدين بالمملكة، والبنية التحتية المتطورة والأنظمة التشريعية، المحفزة للاستثمار فيها، كما سيزور عدداً من المنشآت الصناعية والتعدينية في كوريا للاطلاع على تجاربهم، والتعرف على التقنيات المستخدمة، ومناقشة نقلها وتوطينها في المملكة.
يُذكر أن المملكة وقعت في أكتوبر الماضي مع شركة هيونداي موتور اتفاقية مشروع مشترك مع صندوق الاستثمارات العامة؛ بهدف إنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات في المملكة ومن المتوقع أن تصل طاقته الإنتاجية إلى 50 ألف سيارة.