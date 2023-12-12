"الخريف" يبدأ زيارة رسمية إلى كوريا.. في إطار جهود توسيع آفاق التعاون بين البلدين

ويلتقي وزير الصناعة والثروة المعدنية عدداً من المستثمرين في كوريا، لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاعي الصناعة والتعدين بالمملكة، والبنية التحتية المتطورة والأنظمة التشريعية، المحفزة للاستثمار فيها، كما سيزور عدداً من المنشآت الصناعية والتعدينية في كوريا للاطلاع على تجاربهم، والتعرف على التقنيات المستخدمة، ومناقشة نقلها وتوطينها في المملكة.