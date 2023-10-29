في برنامج "فتاوى".. "المطلق": اخصموا من راتب السائق المتهوّر ليتأدب

أجاز المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق معاقبة السائق المتهور بالخصم من راتبه من أجل تأديبه، داعياً من باب الرحمة والإحسان إلى تحمّل جزء من مبالغ المخالفات؛ لتشجيعه على الانضباط المروري.
جاء ذلك في برنامج "فتاوى" رداً على سائلة تقول: لديّ سائق، ولكن تصلنا مخالفاته بالسرعة، ونصحناه ولم يتوقف، فأصبحت أخصم من راتبه شهرياً ما يقارب 200 ريال للمخالفات، فهل هذا يجوز؟
وكان رد الشيخ عبدالله المطلق: "إذا نصحتموه وعلّمتموه واستمر في خطأه فأنتم اخصموا عليه من أجل أن يتأدّب؛ لأنه هو الذي يخطئ وأنتم الذين تُخرجون من جيوبكم، مشيراً إلى أن المخالفات المرورية وقعت بسبب تهوّره!
في مقابل ذلك، حث الشيخ" المطلق" السائلة على الإحسان والرحمة للسائق بتحمّل جزء من قيمة المخالفات؛ وذلك لتشجيعه على الانضباط والتقيد بالأنظمة المرورية وحدود السرعة، مع التأكيد عليه أنه في حال استمراره في تهوره فليتحمل جميع أخطائه.
ووصف "المطلق" العمالة بالمساكين الذين اغتربوا من أجل تأمين لقمة العيش لأسرهم وأبنائهم وأطفالهم، مبيناً أن "الرحمة في حقهم مستحبة ومتأكدة"، وقال: "نحن دائماً نؤمن بالحديث الشريف: "الرَّاحِمونَ يرحَمُهم الرَّحمنُ"، مبيناً أنه من المؤكد أنّ من أعطى شيئاً لله خلف الله تعالى عليه، قال تعالى: {وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَىْءٍۢ فَهُوَ يُخْلِفُهُۥ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ}.