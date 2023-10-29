في برنامج "فتاوى".. "المطلق": اخصموا من راتب السائق المتهوّر ليتأدب

ووصف "المطلق" العمالة بالمساكين الذين اغتربوا من أجل تأمين لقمة العيش لأسرهم وأبنائهم وأطفالهم، مبيناً أن "الرحمة في حقهم مستحبة ومتأكدة"، وقال: "نحن دائماً نؤمن بالحديث الشريف: "الرَّاحِمونَ يرحَمُهم الرَّحمنُ"، مبيناً أنه من المؤكد أنّ من أعطى شيئاً لله خلف الله تعالى عليه، قال تعالى: {وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَىْءٍۢ فَهُوَ يُخْلِفُهُۥ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ}.