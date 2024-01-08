مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ينقذ عشرينياً من ثقب كبير في القلب بعملية قسطرة

وأوضح د. الشهري أن المريض وهو شاب يبلغ من العمر "20" عاماً، راجع العيادة بعدما داهمته أعراض حادة، أبرزها تسارع نبضات القلب والشعور بالارهاق مع ضيق في التنفس، فأجريت له فحوصات طبية دقيقة كـ" تصوير الإيكو المرئي" وبينت النتائج وجود ثقب كبير بين الأذينين الأيسر والأيمن، مع تضخم الجهة اليمنى للقلب، وأخضعه الفريق الطبي لعملية قسطرة تداخلية بالدخول عن طريق الوريد الفخذي الأيمن، والوصول إلى موضع الثقب وإغلاقه بنجاح تام، واستغرقت العملية نحو "45" دقيقة وجرت تحت التخدير الخفيف، ونقل المريض إلى العناية المركزة القلبية للمراقبة، قبل أن يغادر المستشفى في اليوم التالي للعملية بحالة صحية جيدة.