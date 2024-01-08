مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ينقذ عشرينياً من ثقب كبير في القلب بعملية قسطرة

بفضل من الله- أنقذ مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، شاباً مصاباً بثقب كبير بين الأذينين الأيسر والأيمن، مع تضخم للجهة اليمنى من القلب، بعملية قسطرة تداخلية عاجلة تحت التخدير الخفيف، ذكر ذلك د. عبدالله الشهري استشاري أمراض القلب والأوعیة الدمویة وقسطرة القلب التداخلیة للكبار، رئيس الفريق الطبي المعالج.
وأوضح د. الشهري أن المريض وهو شاب يبلغ من العمر "20" عاماً، راجع العيادة بعدما داهمته أعراض حادة، أبرزها تسارع نبضات القلب والشعور بالارهاق مع ضيق في التنفس، فأجريت له فحوصات طبية دقيقة كـ" تصوير الإيكو المرئي" وبينت النتائج وجود ثقب كبير بين الأذينين الأيسر والأيمن، مع تضخم الجهة اليمنى للقلب، وأخضعه الفريق الطبي لعملية قسطرة تداخلية بالدخول عن طريق الوريد الفخذي الأيمن، والوصول إلى موضع الثقب وإغلاقه بنجاح تام، واستغرقت العملية نحو "45" دقيقة وجرت تحت التخدير الخفيف، ونقل المريض إلى العناية المركزة القلبية للمراقبة، قبل أن يغادر المستشفى في اليوم التالي للعملية بحالة صحية جيدة.
وقال د. الشهري رئيس وحدة قسم القلب والقسطرة القلبية التداخلية، أن وحدة القسطرة تحظى بإمكانيات كبيرة، وحققت الكثير من النجاحات الطبية البارزة، إذ تضم كادراً طبياً مؤهلاً وحاصلاً على شهادات عالمية ومتخصص في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية للبالغين والأطفال ،إضافة إلى أنها زودت بأحدث أجهزة القسطرة القلبية التي تتميز بالدقة العالية، وأجهزة المراقبة السريرية وتصوير الشرايين بالموجات فوق الصوتية، كذلك تقنية الدعم الميكانيكي للقلب باستخدام مضخة خاصة لتقدم الدعم لوظائف القلب للأشخاص الذين يعانون من حالات صحية خطرة تمنع القلب والرئة من توفير كميات كافية من الأوكسجين أو التروية الضرورية للحفاظ على حياتهم بعد مشيئة الله، فضلاً عن أن المستشفى حرص على توفير بيئة عمل مثالية بناءً على المواصفات والمعايير العالمية إذ يتم اتباع إجراءات صارمة للتعقيم في غرف العمليات وكذلك الإفاقة والعناية المركزة.
وتابع د. الشهري قائلاً أن الوحدة تخدم كافة الحالات القلبية الطارئة التي يتم استقبالها في قسم الطوارئ أو العيادة، وتقوم بمعالجة الجلطات القلبية وإجراء القسطرة التشخيصية والعلاجية للمراجعين وكذلك معالجة الأوعية الدموية والشرايين، إضافة إلى المرضى الذين يعانون من انسدادت في الشرايين أوقصور في الدورة الدموية أو عيوب خلقية في القلب وتركيب الأجهزة المنظمة لضربات القلب، مع امكانية علاج اختلال نظم كهرباء القلب عن طريق الكي الحراري أو التبريد، كما يتم زراعة الصمامات عن طريق القسطرة القلبية التداخلية لمن يعانون من اعتلال بصمامات القلب.