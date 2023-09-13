بشعار "الطقس والمناخ والأمن الغذائي".. "الأرصاد" يحتفل باليوم العربي للأرصاد الجوية

احتفل المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العربي للأرصاد الجوية، تحت شعار: "الطقس والمناخ والأمن الغذائي" اليوم الأربعاء بمقر المركز بجدة.
ويهدف الاحتفال باليوم العالمي إلى تعزيز أهمية الطقس والمناخ وعلاقته بالأمن الغذائي حول العالم، لما تقوم به المملكة من دور مهم وحيوي تساهم من خلاله في تعزيز الأمن الغذائي عبر مواجهة تحديات التغيير المناخي، وندرة الموارد المائية من خلال اعتماد عدد من الاستراتيجيات، وإنشاء مبادرات ومراكز وطنية وفق رؤية المملكة 2030 تعمل على مواجهات تحديات المناخ التي تؤثر على الأمن الغذائي.
وتَضَمّن الحفل الذي أقيم بحضور الرئيس التنفيذي ومديري العموم ومنسوبي المركز، عدة فقرات، بدأت بعرض مرئي على خطى النجاح "NCM في عام"، ثم كلمة للرئيس التنفيذي، تلاها عرضين مرئيين؛ أحدهما لدور المملكة في تأسيس واحتفال اليوم العربي للأرصاد الجوية، وآخر لحملة "ما توقعت".
وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام في كلمته أثناء الحفل، أننا اليوم ننظر باعتزاز إلى التقدم الكبير الذي ناله المركز في شتى المجالات، ونسعد اليوم بإشرافنا وتشغيلنا لثلاثة برامج ومراكز إقليمية وهي المركز: (الإقليمي للتغير المناخي، والمركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية، والبرنامج الإقليمي لاستمطار السحب).
وبيّن "غلام" أنه من خلال هذه المناسبة لا بد أن نشير إلى ما قامت به المملكة من جهود لإنجاح اليوم العربي للأرصاد الجوية منذ إعلان انطلاقته بالملتقى العربي للأرصاد والإعلام الذي نظّمته المملكة في عام ٢٠١٩م؛ حيث تَكَفّلت بإعداد محتواه وشعاراته خلال الأعوام السابقة والتشارك في الاحتفال به.
وتَضَمن الحفل الذي أقامه المركز، تدشين منصة "أحيطونا بأجوائكم" من قِبَل الرئيس التنفيذي الدكتور أيمن غلام، والذي يهدف إلى تعزيز دور الشراكة المجتمعية، وتحقيق متطلبات نظام الأرصاد في توفير فرصة لمشاركة الجمهور المهتم بالطقس والمناخ.
واختُتم الحفل بتكريم الفائزين بجائزة الطقس والمناخ لأفضل الأعمال الإعلامية والتوعوية لحج 1444هـ، كما تم تكريم اللجان المتميزة في أعمال المركز.
يُذكر أن المملكة منذ إطلاق اليوم العربي للأرصاد، بادرت بتصميم الشعار لهذا اليوم؛ حيث تم الاحتفال في العام الأول بشعار: (المناخ وسلامة المجتمع)، وفي العام التالي بشعار: (الأرصاد الجوية وحماية الأرواح والممتلكات) ومن ثم بشعار: (الأرصاد مهمة في حياتنا).