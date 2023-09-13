بشعار "الطقس والمناخ والأمن الغذائي".. "الأرصاد" يحتفل باليوم العربي للأرصاد الجوية

وبيّن "غلام" أنه من خلال هذه المناسبة لا بد أن نشير إلى ما قامت به المملكة من جهود لإنجاح اليوم العربي للأرصاد الجوية منذ إعلان انطلاقته بالملتقى العربي للأرصاد والإعلام الذي نظّمته المملكة في عام ٢٠١٩م؛ حيث تَكَفّلت بإعداد محتواه وشعاراته خلال الأعوام السابقة والتشارك في الاحتفال به.