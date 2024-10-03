قرار منع تريلات الأعلاف من البسط بالعارضة يثير حفيظة مربي الماشية ويرفع الأسعار

وحصلت "سبق" على عدد من فواتير البيع لتلك البسطات أمس في سوق أبو عريش، تحمل رقمًا ضريبيًّا، وبين أصحاب مواشٍ أن الغموض يلاحق القرار؛ موضحين أن ردود فرع الوزارة لهم متناقضة؛ فتارة يؤكد أنه تلقى شكاوى من تضرر مربي الماشية من أعلاف التريلات، وأخرى يؤكد أن أصحاب التريلات لا يحملون سجلات؛ متسائلين عن كيفية حدوث ذلك على الرغم من أنهم يمارسون البيع في أسواق أحد المسارحة وأبو عريش يومي الأحد والأربعاء؛ مطالبين بحل للموضوع.