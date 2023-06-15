"نورة ومها".. شقيقتان ابتكرتا "الحاوية الذكية" وأمين تبوك يكرّمهما مع والدتهما

وجّه أمين منطقة تبوك المهندس حسام بن موفق اليوسف، بتشكيل فريق مختصّ من الأمانة لدراسة تبنّي ودعم ابتكار الشقيقتين نورة ومها عثمان الشهراني، مبتكرتَي "الحاوية الذكية" التي تسهم في دعم مفهوم وفلسفة "صفر نفايات" في المدن الكبرى.
جاء ذلك خلال استقبال أمين المنطقة للشقيقتين في مكتبه، بحضور فريق عمل الأمانة.
وقدمت المبتكرة نورة الشهراني عرضًا عن فكرة وآلية عمل هذا الابتكار، والذي يهدف لتوظيف التقنية بصناعة حاوية إلكترونية تقوم بفرز وفصل النفايات والاستفادة من النفايات الغذائية والعضوية، وتحويلها إلى سماد يمكن الاستفادة منه في الزراعة وزيادة الغطاء الزراعي، والعمل على توفير أفضل تدوير للنفايات.
وعلّق المهندس حسام اليوسف قائلًا: "الأعمال الكبيرة بدأت بأفكار لتتحول إلى منجزات يفخر بها أصحابها".
وأضاف: الأمانة على أتمّ الاستعداد لدعم الابتكار وتبنّي تطويره وفق الإجراءات والتعليمات المنظمة لذلك.
وفي نهاية اللقاء كرّم أمين المنطقة المخترعتين نورة ومها، ووالدتهما؛ تحفيزًا لهما وتقديرًا لجهودهما، متمنيًا لهما التوفيق والنجاح.