"نورة ومها".. شقيقتان ابتكرتا "الحاوية الذكية" وأمين تبوك يكرّمهما مع والدتهما

وقدمت المبتكرة نورة الشهراني عرضًا عن فكرة وآلية عمل هذا الابتكار، والذي يهدف لتوظيف التقنية بصناعة حاوية إلكترونية تقوم بفرز وفصل النفايات والاستفادة من النفايات الغذائية والعضوية، وتحويلها إلى سماد يمكن الاستفادة منه في الزراعة وزيادة الغطاء الزراعي، والعمل على توفير أفضل تدوير للنفايات.