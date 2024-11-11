ولي العهد والرئيس التركي يستعرضان التطورات في فلسطين ولبنان والجهود المبذولة بشأنها

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية-الإسلامية غير العادية.
وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، ومستجدات الأوضاع في فلسطين ولبنان، والجهود المبذولة بشأنها.
كما جرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية السعودية-التركية في مختلف المجالات، والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها.
حضر اللقاء الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التركية فهد أسعد أبو النصر، والوفد المرافق لرئيس الجمهورية التركية.