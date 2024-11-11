ولي العهد والرئيس التركي يستعرضان التطورات في فلسطين ولبنان والجهود المبذولة بشأنها

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية-الإسلامية غير العادية.