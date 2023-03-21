المركز الطبي الدولي ينظم ندوته الدولية الأولى للتمريض

نظم المركز الطبي الدولي ندوته الدولية الأولى للتمريض تحت عنوان "المستقبل العالمي للتمريض: تطورات اليوم لأجل الغد". والتي عقدت في فندق إنتركونتيننتال في جدة واستضافت أكثر من 24 متحدثاً محلياً ودولياً من الرواد في مجال التمريض.
الندوة التي تمت برعاية الدكتور وليد فتيحي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمركز الطبي الدولي، تضمنت 20 محاضرة و6 ورش عمل تفاعلية، وساهم خلالها المتحدثون بمختلف تخصصاتهم بإثراء محتوى الندوة وتوعية الحاضرين بأحدث المفاهيم التي ينبغي تطبيقها في حياتهم اليومية كمتخصصين في مجال الرعاية الصحية.
وأفادت الأستاذة ندى مسعودي، رئيسة قطاع التمريض بالمركز الطبي الدولي ورئيسة لجنة الندوة، أن تنظيم مثل هذا الحدث يدل على التزام المركز الطبي الدولي بتوعية الجيل الصاعد من الممرضات لأجل المزيد من التميز في مجالهن.
وأضافت أن الندوة مثلت فرصة تعليمية مميزة للممرضين والطلاب وغيرهم من المتخصصين في الرعاية الصحية ليخرجوا من هذا الحدث المهم برؤية جديدة تسهم في تقدم الرعاية التمريضية من خلال الخبرات التي شاركها المتحدثون أصحاب الخبرة الكبيرة ومنحوا من خلالها قيمة مضافة لتجربة الحضور من المتخصصين في مجال التمريض.
واختتمت ندى مسعودي بقولها إن الأهداف الرئيسية لندوة التمريض الدولية تمثلت في إثراء معرفة الممرضات حول ما يتعلق بالممارسة القائمة على الأدلة، بالإضافة إلى التأثيرات الإيجابية للتمريض الشمولي على تجربة للمريض وعائلته. فضلاً عن أن الندوة ساعدت الممرضات على التعرف على الأثر الإيجابي الذي تحدثه رقمنة الرعاية الصحية على حياتهن المهنية وتعزيز مفهوم العافية والرعاية الذاتية.