المركز الطبي الدولي ينظم ندوته الدولية الأولى للتمريض

واختتمت ندى مسعودي بقولها إن الأهداف الرئيسية لندوة التمريض الدولية تمثلت في إثراء معرفة الممرضات حول ما يتعلق بالممارسة القائمة على الأدلة، بالإضافة إلى التأثيرات الإيجابية للتمريض الشمولي على تجربة للمريض وعائلته. فضلاً عن أن الندوة ساعدت الممرضات على التعرف على الأثر الإيجابي الذي تحدثه رقمنة الرعاية الصحية على حياتهن المهنية وتعزيز مفهوم العافية والرعاية الذاتية.