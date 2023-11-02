للعام الثاني على التوالي.. تجارب جديدة وفعاليات منوعة بواحتَيْ خيبر وتيماء

للعام الثاني على التوالي، تم الإعلان عن الفعاليات الجديدة في واحتي خيبر وتيماء التاريخيتين، حيث سيتم تقديم مجموعة متنوعة من أنشطة السياحة والتجارب التراثية المنوعة.
وستستقبل الواحتان الزوار في رحلةٍ عبر الزمن لاستكشاف التراث الثقافي والتاريخي لواحات شمال غرب المملكة العربية السعودية وسط أجمل المناظر الطبيعية والتضاريس الخلابة.
وستقام الفعاليات ابتداء من نوفمبر وحتى مطلع عام 2024، وستتيح للزوار الفرصة لاستكشاف كنوزٍ ثقافيةٍ وتراثيةٍ وطبيعيةٍ قيّمة تعود إلى الحضارات العريقة منذ آلاف السنين والتي قامت في واحة خيبر، حيث تتضمن عروضًا ثقافية وأنشطة مغامرات وفعالياتٍ موسيقية إلى جانب المخيمات البدوية وغيرها الكثير.
وتحظى واحة تيماء والتي تشتهر بأنها أرض الملوك، بأهمية كبيرة إلى جانب واحة العلا، بما تحمله من تراثٍ تاريخيّ وثقافيّ عريق.
ولعبت تيماء دورًا استراتيجيًا كمحطةٍ تجاريةٍ على طريق البخور وعلى الطريق المؤدي إلى حضارة بابل، كما كانت مكان إقامة الملك البابلي الشهير "نابونيد".
ويمكن لزوار واحة تيماء استكشاف بعضٍ من أهم المواقع الأثرية المهمة مثل معبد صلم الأثري وبئر هدّاج وسوق الناجم وقصر الرضم وقصر الطلق وقصر ابن الرمان، بالإضافة إلى الاستمتاع بالعروض التراثية والموسيقية والتجارب الغامرة في رحلةٍ إلى عراقة الماضي.
وتتضمن فعاليات خيبر المرتقبة، جولة خيبر التراثية (2 نوفمبر– 9 مارس 2024) حيث يمكن للزوار الاستمتاع بجولة مميزة برفقة مرشد سياحي لاستكشاف واحة خيبر التراثية من خلال 6 مواقع تاريخية من بينها مطل الروان وقرية منيفة وحصن النزار التاريخي.
وتمتد الجولة من 2 – 3 ساعات، ويمكن الحجز عبر الموقع الإلكتروني وتتيح تذكرة أيام الأسبوع للزوار الاستمتاع بجولة في الواحة إلى جانب مجموعة من العروض الموسيقية وعروض الرقص التقليدية، بينما تتيح تذكرة عطلة الأسبوع إلى جانب ذلك حضور عرض صوت الواحة الغامر.
وفي المخيم البدوي (يوميًا من 2 نوفمبر - 1 مارس 2024)، يمكن للزوار استخدام بطاقة جولة خيبر التراثية لزيارة المخيّم البدوي، والاستمتاع بتجربةٍ ثقافيةٍ ترفيهيةٍ تعرّفهم بتفاصيل الحياة اليومية التي عاشها أهل البادية في الماضي، مع ضيافة عربية أصيلة تتضمن القهوة والتمر.
ويشهد حفل صوت خيبر: (2 نوفمبر – 10 نوفمبر)، تفاعلًا استثنائيًا مع الفرقة الوطنية السعودية في مطل الروان، حيث تجمع بين نغمات الآلات الموسيقية الكلاسيكية والإيقاعات المعاصرة في تجربةٍ موسيقيةٍ فريدة.
وتشمل الفعاليات أيضًا، جولة هليكوبتر فوق الهياكل الحجرية (المستطيلات) في خيبر (2 نوفمبر – 28 فبراير 2024، من الخميس إلى السبت) وهي جولة مشوقة في سماء خيبر لمشاهدة الآثار المذهلة واستكشاف المصائد الحجرية الغامضة والطرقات الجنائزية الطويلة على شكل قلادة والهياكل الحجرية المعروفة باسم المستطيلات، والتي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، بالإضافة إلى جولة هليكوبتر فوق التضاريس البركانية في خيبر (2 نوفمبر – 28 فبراير 2024، من الخميس إلى السبت)
ويمكن للزوار التحليق بطائرة الهليكوبتر والاستمتاع بإطلالاتٍ استثنائية للمعالم الجيولوجية النادرة للجبل الأبيض مع فوهاته البركانية.
وتعتبر التراكيب الفنية في خيبر من إبداع غزالة أفرزماني (2 نوفمبر – 1 مارس 2024) والتي تتناغم وسط واحة خيبر، مع التضاريس الطبيعية المذهلة من حولها وتقدم غزالة أفرزماني قطعها الفنية التي تحاكي ساحة لعب مفككة تستكشف من خلالها مفاهيم اللعب بعيدًا عن الإنجاز والفشل.
يأتي ذلك بينما تشمل فعاليات تيماء المرتقبة، المخيم البدوي (يوميًا من 26 أكتوبر - 1 مارس 2024) ويمكن للزوار استخدام بطاقة جولة تيماء التراثية لزيارة المخيّم البدوي، والاستمتاع بتجربةٍ ثقافيةٍ ترفيهيةٍ تعرّفهم بتفاصيل الحياة اليومية التي عاشها أهل البادية في الماضي، مع ضيافة عربية أصيلة تتضمن القهوة والتمر، كما يمكنهم التقاط الصور التذكارية مع الهجن والصقور.
وتشمل أيضًا عرض بئر هدّاج (26 أكتوبر - 31 ديسمبر) حيث سيستمتع الضيوف بعرض يحتفي بمعلمين رئيسيين في تيماء وهما بئر هدّاج، أحد أكبر الآبار القديمة في شبه الجزيرة العربية ومكان إقامة الملك نابونيد، آخر ملوك بابل.
وفي جولة تيماء التراثية (26 أكتوبر – 9 مارس 2024)، يمكن للزوار استكشاف "أرض الملوك" والتعرف على دور تيماء المهم في تاريخ شبه الجزيرة العربية القديم، ويمكنهم استكشاف مواقع تاريخية مذهلة مثل معبد صلم الأثري، الذي يعود إلى العصر الحديدي قبل 3 آلاف عام؛ وقصر الرضم، الذي يُعتقد بأنه كان مكان إقامة الملك نابونيد البابلي؛ وبئر هدّاج، الأعجوبة المائية، والذي يعود إلى القرن السادس قبل الميلاد. وتستمر الجولة من 3 إلى 4 ساعات ويمكن الحجز عبر الموقع الإلكتروني.
وتتضمن الجولة عرضًا تمثيليًا وعروضًا موسيقية ومسيرة الملك نابونيد (أيام الأربعاء فقط) وفعالية ضيف القصر (أيام عطلة الأسبوع فقط)، في حين تصور مسيرة الملك نابونيد التثقيفية التاريخ الغني لـ"أرض الملوك"، حيث تروي قصص سكان المنطقة الأوائل وتتيح للزوار استكشاف الإرث العريق للمنطقة بأجواء ترفيهية تنبض بالفنون والألوان الزاهية احتفالًا بتاريخ تيماء.
وتتيح فعالية ضيف القصر للضيوف استكشاف قصر ابن رمان من خلال عرض فني تقليدي يجمع بين رواية القصص والموسيقى والمؤثرات الخاصة.
ويقع القصر الكبير وسط تيماء وسمّي تيمنًا بحاكم المنطقة الشيخ عبدالكريم بن علي الرمان.
ويعود تاريخ البناء الرئيسي إلى القرن السابع عشر الميلادي، ثمّ تمت إضافة القصر بين عامي 1916 و1919، كما تتمتع العلا، مثل واحتي خيبر وتيماء اللتين تجاورانها، بتاريخٍ عريق وغنيّ وبرزت بوصفها ملتقى الحضارات القديمة، حيث سكنها الدادانيون والأنباط، وتحظى اليوم بمكانةٍ عالميةٍ تستقطب اهتمام الزوار من كلّ الأنحاء.
وتتضمن معالم بارزة مثل الحِجر، أول موقع تراث عالمي لليونسكو في المملكة العربية السعودية، فضلًا عن 110 مقابر بواجهات متقنة مقطوعة من نتوءات الحجر الرملي؛ وجبل عكمة الذي يتميز بمئات النقوش والكتابات بعدة لغات مختلفة، والمدرج في سجل ذاكرة العالم لمنظمة اليونسكو.