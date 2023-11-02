للعام الثاني على التوالي.. تجارب جديدة وفعاليات منوعة بواحتَيْ خيبر وتيماء

وفي جولة تيماء التراثية (26 أكتوبر – 9 مارس 2024)، يمكن للزوار استكشاف "أرض الملوك" والتعرف على دور تيماء المهم في تاريخ شبه الجزيرة العربية القديم، ويمكنهم استكشاف مواقع تاريخية مذهلة مثل معبد صلم الأثري، الذي يعود إلى العصر الحديدي قبل 3 آلاف عام؛ وقصر الرضم، الذي يُعتقد بأنه كان مكان إقامة الملك نابونيد البابلي؛ وبئر هدّاج، الأعجوبة المائية، والذي يعود إلى القرن السادس قبل الميلاد. وتستمر الجولة من 3 إلى 4 ساعات ويمكن الحجز عبر الموقع الإلكتروني.