رئاسة الحرمين تُكرِّم "سبق" نظير الجهود الإعلامية المبذولة لخدمة قاصدي المسجد الحرام

وأضاف معاليه: هذا الحفل هو لمسة وفاء لمن ساهم في نجاح هذين الموسمَين الاستثنائيَّين المتميزَين هذا العام، بتعاون وتنسيق قَلَّ نظيرهما في جهات أخرى. ونحمد الله ونشكره على هذه النجاحات المتوالية في الإخلاص والتفاني، والعمل بروح الفريق الواحد الذي يبذل الخدمات، ويقدمها على مدار الساعة. كما أُوصي العاملين بموسم الحج بالمحافظة على هذه الإنجازات والمتميزات العظيمة، والسعي في تطوير الخدمات كافة للحجاج والمعتمرين والزائرين، وأن نستعد الآن لموسم العمرة القادم، ونشد أيدينا ببعضنا؛ لنواصل سلسلة النجاحات، ونرفع مستواها عامًا تلو الآخر.