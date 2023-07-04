رئاسة الحرمين تُكرِّم "سبق" نظير الجهود الإعلامية المبذولة لخدمة قاصدي المسجد الحرام

كرَّم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، صحيفة "سبق" ممثلة بالزميل هادي العصيمي؛ وذلك إثر الجهود الإعلامية التي بذلها لخدمة رواد المسجد الحرام.
جاء ذلك خلال إقامة الرئاسة الحفل الختامي لأنشطتها بموسمَي العمرة والحج لعام 1444هـ، بحضور عدد من أصحاب السعادة والفضيلة من شركاء النجاح المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام، وقيادات الرئاسة، برعاية معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.
وقد بُدئ الحفل بآيات عطرة من القرآن الكريم، ثم استعراض فيديو مرئي للجهود والخدمات التي قدمتها الرئاسة لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين من الحجاج والعمار والزوار.
عقب ذلك ألقى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كلمة بهذه المناسبة، قال فيها: لقد مَنّ الله علينا في هذه البلاد المباركة بولاة أمر -حفظهم الله- جعلوا نصب أعينهم خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، ومن جل اهتماماتهم منذ تأسيسها حتى عهدنا الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-. وإننا اليوم نعلن نجاح موسمَي العمرة والحج، وذلك بفضل من الله سبحانه، ثم بتكاتف وتضافر الجهود من شركاء النجاح، وما قدمته الرئاسة من برامج ومبادرات، ساهمت في خدمة ضيوف الرحمن، وكذلك التسهيل عليهم؛ لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة باستخدام أحدث التقنيات والتطبيقات والذكاء الاصطناعي.
كما قامت الرئاسة بتطهير وتعقيم المسجد الحرام على مدار الساعة؛ للحفاظ على سلامة قاصدي بيت الله الحرام، وتوفير ماء زمزم المبارك.
وتأتي تلك الجهود وفق تطلعات القيادة الحكيمة -أيدها الله- في تقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن، ومواكبة رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وبيَّن معاليه أن الحج يحظى بعناية ربانية عظيمة لجعل محبة بيت الله الحرام مُعظَّمة في قلوب المسلمين، وسخَّر الله لهذه البلاد قيادات جعلت من أول اهتماماتها الحرمين الشريفين وقاصديهما؛ إذ تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على خطط تشغيلية استراتيجية بكل احترافية، بتطوير الأعمال الميدانية بكل مهنية عالية، تثري رحلة الحاج وقاصد الحرمين الشريفين، كما تعزز العمل الجماعي المؤسسي بالتنسيق مع الشركات؛ لتكامل أدوار النجاح بأعلى معايير الجودة والتميز، وإتاحة المجال للأعمال التطوعية؛ للمساهمة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وتقديم المبادرات والمهارات التي تخضع لمراجعات وتقويم لأداء بمؤشرات حوكمية.
وأضاف معاليه: هذا الحفل هو لمسة وفاء لمن ساهم في نجاح هذين الموسمَين الاستثنائيَّين المتميزَين هذا العام، بتعاون وتنسيق قَلَّ نظيرهما في جهات أخرى. ونحمد الله ونشكره على هذه النجاحات المتوالية في الإخلاص والتفاني، والعمل بروح الفريق الواحد الذي يبذل الخدمات، ويقدمها على مدار الساعة. كما أُوصي العاملين بموسم الحج بالمحافظة على هذه الإنجازات والمتميزات العظيمة، والسعي في تطوير الخدمات كافة للحجاج والمعتمرين والزائرين، وأن نستعد الآن لموسم العمرة القادم، ونشد أيدينا ببعضنا؛ لنواصل سلسلة النجاحات، ونرفع مستواها عامًا تلو الآخر.
وفي الختام رفع معاليه أسمى آيات الشكر للقيادة الرشيدة -رعاها الله-، ولجميع الجهات المشاركة، وسأل الله -سبحانه وتعالى- دوام التوفيق في كل الأعوام القادمة؛ بما يؤكد النجاح المستمر لهذه البلاد في بذل الجهود المباركة، ومسؤولياتها تجاه خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار، وأن يديم على بلادنا الأمن والاستقرار.
وختامًا، تم تكريم الجهات المشاركة في نجاح الموسمَيْن.