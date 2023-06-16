"الجهني": أفضل الخدمات تقدمها "الأمر بالمعروف" لإعانة ضيوف الرحمن على نسكهم

أوضح وكيل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للتوعية والتوجيه الدكتور عبدالرحمن بن مهنا الجهني، أن من الخصائص العظيمة التي اختص الله تبارك وتعالى بها المملكة العربية السعودية أن جعل فيها بيته العتيق قبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وفيها بُعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل فيها القرآن الكريم، وفيها المشاعر المقدسة التي يفد إليها حجاج بيت الله الحرام كل عام.