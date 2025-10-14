صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد المملكة في 2025 إلى 4%

ويأتي رفع توقعات النمو بعد مؤشرات أداء قوية شهدتها القطاعات غير النفطية، وزيادة الإنفاق الاستثماري من خلال صندوق الاستثمارات العامة والمشروعات الكبرى التي تسهم في دعم الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز مكانة المملكة كقوة اقتصادية مؤثرة عالميًا.