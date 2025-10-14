صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد المملكة في 2025 إلى 4%

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد المملكة العربية السعودية خلال عام 2025 إلى 4%، وفق ما أوردته قناة الإخبارية اليوم.
وتعكس هذه التقديرات الإيجابية متانة الاقتصاد السعودي واستمرار وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الحكومة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما في ذلك تنويع مصادر الدخل وتحفيز الاستثمار وتعزيز الاستدامة المالية.
ويأتي رفع توقعات النمو بعد مؤشرات أداء قوية شهدتها القطاعات غير النفطية، وزيادة الإنفاق الاستثماري من خلال صندوق الاستثمارات العامة والمشروعات الكبرى التي تسهم في دعم الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز مكانة المملكة كقوة اقتصادية مؤثرة عالميًا.