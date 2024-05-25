مدير تعليم الطائف يعتمد حركة توزيع 395 معلمًا ومعلمة وفق التعاقد المكاني

وبيّن الدكتور الغامدي أن حركة التوزيع شملت 395 معلمًا ومعلمة، منهم 45 معلمًا و350 معلمة، مضيفًا أن التوزيع جاء تلبيةً لسد احتياج المدارس من المعلمين والمعلمات واستقرار البيئة المدرسية، مقدمًا التهنئة للمعلمين والمعلمات الجدد وفق التعاقد المكاني؛ متمنيًا لهم التوفيق وتحقيق أهداف العملية التعليمية.