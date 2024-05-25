مدير تعليم الطائف يعتمد حركة توزيع 395 معلمًا ومعلمة وفق التعاقد المكاني

اعتمد المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، اليوم، حركة توزيع المعلمين والمعلمات المُعَينين الجدد، وفق التعاقد المكاني للعام الدراسي 1446هـ.
وبيّن الدكتور الغامدي أن حركة التوزيع شملت 395 معلمًا ومعلمة، منهم 45 معلمًا و350 معلمة، مضيفًا أن التوزيع جاء تلبيةً لسد احتياج المدارس من المعلمين والمعلمات واستقرار البيئة المدرسية، مقدمًا التهنئة للمعلمين والمعلمات الجدد وفق التعاقد المكاني؛ متمنيًا لهم التوفيق وتحقيق أهداف العملية التعليمية.
الجدير بالذكر أن الاستعلام عن الحركة يكون عبر حساب المعلمين والمعلمات في نظام "نور"؛ فيما سيكون موعد مباشرة المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد 1446هـ.