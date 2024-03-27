20 بيتًا محميًا لأمانة الطائف تدعم خطط التخضير بـ 600 ألف شجرة وشجيرة وشتلة زراعية

وينتج المشتل أكثر من 55 نوعًا من الشتلات المختلفة الحوليات الشتوية (البتونيا، المنثور، فم السمكة، الخطمية، الفلوكس، الأقحوان)، والحوليات الصيفية (أمارانتس، جازانيا، خبيزة قائمة، كنا، كوليس)، والنباتات العصارية والشوكية (صبار جلد النمر، يوكا، ودنه، حي علم، إستكريزيا، صبار جاف)، المدادات والنباتات المتسلقة (ست الحسن، الجهنمية)، الشجيرات (الاكاليفا، الهبسكس، الديدونيا، لانتانا، دورنتا)، الأشجار (فلفل رفيع الأوراق، السرو، كازورينا، فيكس، كونوكربس)، نخيل (واشنطوانيا)، نباتات التنسيق الداخلي (ديفنباخيا، المونستيرا، بوتس، شفليرا، دراسينا، فيكس ديكورا، سنجونيم)، نباتات القطف (الجربيرا، جبسوفيلا، الاستر، الاروله، الداليا، دورا الشمس)، نباتات إنتاج زهور القطف (الورد، القرنفل، السيلداجوا)، نباتات إنتاج الأوراق الخضراء (الوحش الجميل، الدرسينا، الاسبرجس الناعم والخشن).