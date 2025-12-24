الأرصاد: سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله-، تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الحدود الشمالية، حائل، الجوف وتبوك.