الهيئة السعودية للمهندسين ترسم ملامح المستقبل الهندسي عبر مشاركتها في سيتي سكيب 2025

تشارك الهيئة السعودية للمهندسين في معرض سيتي سكيب 2025 تعزيزًا لدورها في تطوير المهنة الهندسية ورفع جودة الممارسات، وذلك من خلال مبادرات نوعية وشراكات استراتيجية تسهم في تمكين الكفاءات الوطنية ودعم القطاع العقاري والهندسي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتتضمن المشاركة إطلاق عدد من البرامج والمشاريع الداعمة للمهندسين، إضافةً إلى استعراض الأكاديمية الهندسية التي تسهم في تطوير المهارات ورفع جودة المخرجات التعليمية والتدريبية في القطاع الهندسي، بما يدعم مسارات النمو والتطوير في المشهد العقاري بالمملكة.
كما تُبرم الهيئة عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات التدريب وتنمية المواهب، بما يعزز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة، ويسهم في تطوير الممارسات الهندسية ورفع كفاءة الكوادر الوطنية.
وتنظم الهيئة خلال أيام المعرض ورش عمل متخصصة يقدمها نخبة من المهندسين من مختلف التخصصات الهندسية، بهدف تبادل الخبرات واستعراض التجارب الوطنية في تطوير الممارسات المهنية، إلى جانب مناقشة موضوعات هندسية متنوعة تواكب احتياجات القطاع.
وتدعو الهيئة السعودية للمهندسين جميع المهندسين والمهتمين بالشأن العقاري والهندسي إلى زيارة جناحها في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2025، للاطلاع على المبادرات والشراكات والبرامج التي تقدمها، والمساهمة في بناء مستقبل مهني سعودي أكثر استدامة وابتكارًا.