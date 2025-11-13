الهيئة السعودية للمهندسين ترسم ملامح المستقبل الهندسي عبر مشاركتها في سيتي سكيب 2025

وتدعو الهيئة السعودية للمهندسين جميع المهندسين والمهتمين بالشأن العقاري والهندسي إلى زيارة جناحها في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2025، للاطلاع على المبادرات والشراكات والبرامج التي تقدمها، والمساهمة في بناء مستقبل مهني سعودي أكثر استدامة وابتكارًا.