بالمرصاد .. ضبط 497.9 كجم مخدرات والقبض على 14 متهمًا في الشرقية وجازان وعسير

تبرز جهود الجهات الأمنية في المملكة عبر تنسيق ميداني متواصل للحد من جرائم التهريب والترويج، وحماية المجتمع من آفات المخدرات، حيث أسفرت عمليات متزامنة عن ضبط كميات كبيرة وإيقاف متورطين في عدد من المناطق.
فقد قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية على مواطنين لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما لجهة الاختصاص.
وفي جازان، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة تهريب (21.9) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية لتهريبهم (240) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، واستُكملت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وسُلّموا والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وفي منطقة عسير، أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة الفرشة تهريب (76) كيلوجرامًا من القات المخدر وجرى تسليمها لجهة الاختصاص، فيما قبضت دوريات حرس الحدود بقطاع الربوعة على (8) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهم (160) كيلوجرامًا من القات، واستُكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وسُلّموا لجهة الاختصاص.
وتُهيب الجهات الأمنية، بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين، عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و (999) و (994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:995@gdnc.gov.sa)، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.