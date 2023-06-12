فيديو.. "غلام": الإعلان قريبًا عن نظام واشتراطات تتيح للجميع المشاركة في عمليات الطقس والمناخ

كشف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، الدكتور أيمن بن سالم غلام؛ عن قرب الإعلان عن نظام واشتراطات تتيح للجميع المشاركة في عمليات الطقس والمناخ ونشر المعلومات، ولكن بمنهجية ونظام محدد بناءً على تراخيص وتصاريح تُمنح من قبل المركز لكل من هو قادر على تقديم هذه الخدمات، لافتًا إلى إجراء تحديث آلية الإبلاغ عن الظواهر الجوية والمتغيرات المناخية التي بدأت تؤثر على السعودية.
جاء ذلك في تصريح لـ"سبق" على هامش مشاركته في فعاليات الورشة الوطنية لتحديث وثيقة آلية التعامل مع الظواهر الجوية التي انطلقت اليوم بالعاصمة الرياض وتستمر حتى يوم غدٍ.
وأشار الدكتور غلام في هذا الإطار إلى تحديث آلية الإبلاغ عن الظواهر الجوية بما يتواءم مع المتغيرات المناخية التي بدأت توثر على السعودية وشدة هذه الظواهر؛ مما يؤكد على أهمية التكامل مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص في تحديث تلك الآلية حتى تصلهم المعلومة في وقتها المحدد الذي يتيح لهم أخذ التدابير لمواجهة تلك الحالات الشديدة قبل موعد حدوثها.
وبخصوص هواة الطقس، أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد لـ"سبق"، أن المركز اليوم لديه نظام ولوائح أرصاد معتمدة، وهناك اشتراطات أيضًا في طور الإعلان عنها قريبًا إن شاء الله من قبل "الأرصاد".
وأضاف أن المركز الوطني للأرصاد من خلال هذا النظام واللوائح والاشتراطات يتيح للجميع المشاركة في عمليات الطقس والمناخ، وأيضًا نشر المعلومات، ولكن بمنهجية ونظام محدد، بناءً على تراخيص وتصاريح تُمنح من قبل المركز الوطني للأرصاد لكل من هو قادر على تقديم هذه الخدمات.
وأوضح: "أيًا كان، سواء هاوي طقس، أو كانت شركات أو جهات، نحن نقدم هذه التراخيص بناءً على هذه الاشتراطات ونتيح لهم تقديم الخدمة للمقتدر على تقديمها".
وتستعرض الورشة الوطنية لتحديث آلية "التعاون والإبلاغ" في التعامل مع الظواهر الجوية عدداً من المواضيع ذات العلاقة بالتعامل مع الظواهر الجوية والإجراءات المتبعة من قبل الجهات، وكذلك التعاون المشترك ورفع الجاهزية، كما يستعرض المركز تجاربه وأعماله،ّ إضافة إلى الخدمات الأرصادية الخاصة، فيما تشارك الجهات المشاركة بمحاضرات تبين مهامها وأعمالها المرتبطة بالتعامل الميداني مع الظواهر الجوية.
وتتناول الورشة في يومها الثاني تجارب الجهات المستفيدة من خدمات المركز، وجلسات نقاش مع المشاركين في الورشة واستعراض وثيقة التعامل مع الظواهر الجوية ومناقشة الإجراءات للجهات المستفيدة.