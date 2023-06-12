فيديو.. "غلام": الإعلان قريبًا عن نظام واشتراطات تتيح للجميع المشاركة في عمليات الطقس والمناخ

كشف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، الدكتور أيمن بن سالم غلام؛ عن قرب الإعلان عن نظام واشتراطات تتيح للجميع المشاركة في عمليات الطقس والمناخ ونشر المعلومات، ولكن بمنهجية ونظام محدد بناءً على تراخيص وتصاريح تُمنح من قبل المركز لكل من هو قادر على تقديم هذه الخدمات، لافتًا إلى إجراء تحديث آلية الإبلاغ عن الظواهر الجوية والمتغيرات المناخية التي بدأت تؤثر على السعودية.