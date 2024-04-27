مساكن ووظائف وضمان.. صورة رقمية لـ"الموارد البشرية" تزامن إنجازات "رؤية المملكة 30"

وضمن تمكين حياة عامرة وصحية وفقًا لرؤية السعودية 2030، صدر قرار مجلس الوزراء بتعديل الحدّ الأدنى الأساسي لاحتساب معاش الضمان الاجتماعي ليصبح "1,320" ريالًا سعوديًّا؛ ما ينتج عنه تعديل الحدّ المانع للأسر، بالإضافة إلى زيادة المعاش؛ حيث تسهم زيادة المعاش في مساعدة الأسر على توفير احتياجاتها الأساسية.

وفي مؤشر تعزيز فعالية الحكومة صدرت موافقة المجلس بالتنسيق مع وزارة المالية والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، بتخصيص اعتمادات مالية إضافية في ميزانية الوزارة لدعم الفئات المستحقة من نظام الضمان الاجتماعي؛ بهدف التخفيف من الأثر الاقتصادي والاجتماعي الناتج من إقرار مقابل مالي سنوي يضاف إلى قيمة إصدار وتجديد رخص السير للمركبات "لمستفيدي الضمان الاجتماعي".