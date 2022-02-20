"العتيبي": "السعودية الخضراء" مبادرة الطموح لمحافظات صديقة للبيئة

أكد الأستاذ بجامعة الطائف ورئيس مجلس ادارة جمعية الطائف الخضراء الدكتور سعد بن عايض العتيبي أن رؤية المملكة 2030 أظهرت مدى أهمية الحفاظ على البيئة واستدامتها من خلال العديد من المبادرات والتي ستسهم في تحويل محافظات المملكة إلى خضراء ذات طاقة متجددة ومخلفات محدودة وقليلة الانبعاثات الكربونية.



وأوضح الدكتور العتيبي أن المرحلة التالية في رؤية المملكة 2030 ستشهد تركيزًا على تعزيز مشاركة المواطن بشكل أكبر في تحقيق الرؤية وتأتي مشاركة المواطن والمجتمع المدني جنبًا إلى جنب مع الجهات الحكومية عاملاً حاسمًا نحو الوصول الى اهداف مبادرة السعودية الخضراء وهذا الأمر يتطلب دمج المواطن والمجتمع المدني في منظومتي التخطيط والتنفيذ والمتابعة.



وأضاف العتيبي أنه ينبغي لذلك إعلان خارطة المواطن التي يتم من خلالها تقديم المعلومات التفصيلية للمشاريع التي سيتم تنفيذها في جميع المحافظات والمراكز التابعة لها، ويسهم ذلك في تحقيق الشفافية وتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز جهود التوطين المحلي للتنمية المستدامة.



وأبان العتيبي أن المجتمع المدني سيكون شريكًا هامًا للوصول إلى عدد من مستهدفات السعودية الخضراء بحلول عام 2030 وللوصول إلى هذه المستهدفات وفي ضوء وجود العديد من الجهات والمراكز والبرامج الوطنية ذات العلاقة فان وجود مظلة تضم كافة الشركاء في كل محافظة يحقق التكامل ويضمن التقدم معًا للمواطنين والمنظمات والجهات الحكومية نحو محافظات أكثر استدامة.