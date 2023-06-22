فريق طلابي بجامعة الملك عبدالعزيز يُتوّج بطلًا لمسابقة Simio على مستوى جامعات العالم

يُذكر أن Simio مسابقة عالمية سنوية يتنافس فيها طلاب الجامعات حول العالم بعرض مهاراتهم في مجال نمذجة المحاكاة، لتطوير نماذج لمشاكل واقعية باستخدام Simio، وتتيح للطلاب فرصة تطبيق مهاراتهم وتحسين النظام، حيث تُعقد المسابقة على مدار عدة أسابيع بتحكيم لجنة خبراء، بناءً على معايير مثل الدقة والواقعية والفائدة، وتتيح المسابقة المشاركة للطلاب والأكاديميين والمتخصصين في الصناعة من جميع أنحاء العالم.