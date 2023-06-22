فريق طلابي بجامعة الملك عبدالعزيز يُتوّج بطلًا لمسابقة Simio على مستوى جامعات العالم

تُوّج فريق طلابي من كلية الهندسة بجامعة الملك عبدالعزيز بالمركز الأول في مسابقة المحاكاة العالمية Simio التي شارك بها أكثر من 360 طالبًا من 125 فريقًا من مختلف الجامعات حول العالم.
وأوضح رئيس قسم الهندسة الصناعية بكلية الهندسة بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور ماجد بغدادي أن المسابقة هي أهم وجهة للمهتمين بمجال نُظم المحاكاة؛ لعرض مهاراتهم في مجال نمذجة المحاكاة، حيث يتم تطوير نماذج لحل مشاكل واقعية عالمية باستخدام برنامج Simio، مؤكدًا أن طلاب الجامعة أثبتوا تفوقهم وقدراتهم في المسابقة.
يُذكر أن Simio مسابقة عالمية سنوية يتنافس فيها طلاب الجامعات حول العالم بعرض مهاراتهم في مجال نمذجة المحاكاة، لتطوير نماذج لمشاكل واقعية باستخدام Simio، وتتيح للطلاب فرصة تطبيق مهاراتهم وتحسين النظام، حيث تُعقد المسابقة على مدار عدة أسابيع بتحكيم لجنة خبراء، بناءً على معايير مثل الدقة والواقعية والفائدة، وتتيح المسابقة المشاركة للطلاب والأكاديميين والمتخصصين في الصناعة من جميع أنحاء العالم.