الملحقية الثقافية لدى أيرلندا وأنديتها الطلابية تحتفل بيوم التأسيس

ونيابةً عن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أيرلندا نايل بن أحمد الجبير، افتتح نائب السفير عبدالسلام بن عبدالله المشيطي، والقائم بأعمال الملحقية الثقافية الدكتور عبدالعزيز بن فهد الفهيد، هذه الفعاليات الطلابية، التي شملت عرض مجموعة من الأدوات الأثرية، والأكلات الشعبية، وتوزيع الهدايا والشعارات الوطنية على الحضور من الطلاب وأعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الأيرلندية، وشملت أيضاً عرض الأفلام القصيرة، التي تحكي جزءًا من تاريخ المملكة.