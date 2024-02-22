الملحقية الثقافية لدى أيرلندا وأنديتها الطلابية تحتفل بيوم التأسيس

نظّمت الملحقية الثقافية السعودية لدى أيرلندا، وأنديتها الطلابية، اليوم، العديد من الفعاليات في مختلف الجامعات الأيرلندية، وذلك احتفاءً بيوم التأسيس.
ونيابةً عن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أيرلندا نايل بن أحمد الجبير، افتتح نائب السفير عبدالسلام بن عبدالله المشيطي، والقائم بأعمال الملحقية الثقافية الدكتور عبدالعزيز بن فهد الفهيد، هذه الفعاليات الطلابية، التي شملت عرض مجموعة من الأدوات الأثرية، والأكلات الشعبية، وتوزيع الهدايا والشعارات الوطنية على الحضور من الطلاب وأعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الأيرلندية، وشملت أيضاً عرض الأفلام القصيرة، التي تحكي جزءًا من تاريخ المملكة.
وأبدى الحضور إعجابهم بما شاهدوه من تنظيم ومن فعاليات مختلفة، جسدت روح الاعتزاز بهذا الوطن الغالي وتاريخه المجيد، وبقيادته وصولًا إلى العهد الزاخر المليء بالإنجازات في كل الميادين، سائلين الله عز وجل أن يحفظ الوطن وقيادته، وأن يديم عليها الأمن والأمان والرخاء والازدهار.
وستستمر فعاليات الاحتفال بالجامعات الأيرلندية بذكرى يوم التأسيس بمعرض الصور والمسابقات الشعرية والثقافية إلى يوم السبت القادم 24 فبراير 2024م بالحفل الختامي الذي سيرعاه السفير "الجبير"، بحضور أعضاء البعثات الدبلوماسية والأكاديمية من الدول الصديقة والشقيقة.