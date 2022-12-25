أمير مكة ورئيس "سدايا" يوقّعان مذكرة للاستفادة من "الذكاء الاصطناعي"

وتتمثل أوجه التعاون في المذكرة، الاستفادة من تحليل البيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي؛ لبناء دراسات ومؤشرات تدعم جهود إمارة منطقة مكة المكرمة، ودعم أعمالها من خلال تطوير محتوى منصات دعم اتخاذ القرار والاستشراف، عن طريق قيام "سدايا" بتوظيف البيانات المتوفرة في بنك البيانات الوطني والقدرات التحليلية وقدرات النمذجة والمحاكاة.