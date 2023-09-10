"غلام": السعودية اتخذت خطوات مهمة لتخفيف حدة تغيُّر المناخ ومكافحة العواصف الرملية والترابية

أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد رئيس وفد السعودية إلى المؤتمر الدولي لمكافحة العواصف الرملية والترابية، الدكتور أيمن بن سالم غلام، أن السعودية اتخذت خطوات مهمة في السنوات الأخيرة للتخفيف من حدة تغيُّر المناخ ومكافحة العواصف الرملية والترابية من خلال مبادرات بيئية مختلفة، ومن ذلك مبادرة السعودية الخضراء التي أعلنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مارس 2021، وتهدف إلى معالجة التحديات البيئية المحلية والعالمية، بما في ذلك الحد من انبعاثات الكربون، والحفاظ على النظم البيئية البرية والبحرية، وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة.