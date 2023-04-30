المركز الطبي الدولي شريك طبي لفعاليات "عيد بروميناد"
تحت شعار (أحلى الأعياد.. في جدة بروميناد) تم اختيار المركز الطبي الدولي، ليكون الشريك الطبي لفعاليات العيد (عيد بروميناد) في جدة آرت بروميناد بواجهة جدة البحرية.
ويواصل المركز الطبي الدولي، شراكته في هذه المناسبة التي تحظى بإقبال كبير جدًّا من الزوار، امتدادًا لفعاليات (رمضانيات بروميناد) والتي كان فيها الشريك الطبي أيضًا طوال شهر رمضان المبارك.
ويحرص IMC على التواجد الدائم في كل الأنشطة المجتمعية بكافة أشكالها كجزء من مسؤوليته الاجتماعية؛ من خلال تقديم خدماته بأعلى مستويات الرعاية الصحية لكافة زوار هذه الفعاليات.
وشهدت فعاليات (عيد بروميناد) -كالمعتاد- انتشار الفِرَق الطبية المناوبة للمركز الطبي الدولي والجاهزة لتقديم الرعاية الصحية العاجلة للزوار بمجرد وصول أي بلاغ وخلال زمن قياسي يُقَدر بالثواني؛ حيث تم بعناية كبيرة اختيار نقاط تمركز العناصر الطبية داخل الفعاليات وحولها لكي تكون قريبة جدًّا من الجميع، لأجل الحصول على أعلى وأسرع أداء إسعافي.
وحرص المركز الطبي الدولي على إنجاح مهمته من خلال أحدث التجهيزات وبتسهيل سرعة الوصول إلى الحالات التي تتطلب المساعدة داخل الفعاليات المزدحمة بالجمهور، عن طريق العديد من سيارات الجولف الحديثة التي يمكنها الحركة السريعة داخل الزحام؛ فضلًا عن سيارات الإسعاف المتمركزة لتأدية دورها في أسرع وقت.
وشملت خطة المركز الطبي الدولي أيضًا لتأمين الزوار، توفير خط ساخن للطوارئ بين إدارة الفِرَق الطبية المكلفة بتأمين الفعاليات وإدارة المركز الطبي الدولي؛ للحصول على الدعم الإضافي اللازم في الوقت المناسب؛ وذلك وفقًا للمعايير العالمية التي يتمتع بها المركز الطبي الدولي بخبرته المميزة في مجال الرعاية الصحية.
ومع كون هذه المشاركة في فعاليات (عيد بروميناد) تأتي امتدادًا للمشاركة في فعاليات (رمضانيات بروميناد)؛ إلا أن حضور المركز الطبي الدولي في هذه الفعاليات شريكًا طبيًّا، يأتي ضمن سلسلة متواصلة -بفضل الله- من المشاركات المجتمعية العديدة لتقديم الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير؛ حيث يتواجد IMC للعام الثاني على التوالي في فعاليات جدة المختلفة، بعد أن كان الراعي الطبي لموسم جدة 2022.