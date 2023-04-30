المركز الطبي الدولي شريك طبي لفعاليات "عيد بروميناد"

ومع كون هذه المشاركة في فعاليات (عيد بروميناد) تأتي امتدادًا للمشاركة في فعاليات (رمضانيات بروميناد)؛ إلا أن حضور المركز الطبي الدولي في هذه الفعاليات شريكًا طبيًّا، يأتي ضمن سلسلة متواصلة -بفضل الله- من المشاركات المجتمعية العديدة لتقديم الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير؛ حيث يتواجد IMC للعام الثاني على التوالي في فعاليات جدة المختلفة، بعد أن كان الراعي الطبي لموسم جدة 2022.