15 سابقة قبل أيام وتوابعُ قادمة.. "زلزال المغرب- السبب والضرر" في إضاءة لـ"العمري"

كشف الدكتور عبدالله العمري رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض، أن الزلزال الذي شهدته المملكة المغربية الليلة الماضية، وقع في منطقة تاريخية سَبَق أن تعرضت لزلازل عبر التاريخ سواء التسونامي الذي حدث في لشبونة عام 1755 تقريبًا أو زلازل وقعت في مناطق الْتقاء الصفيحة اليوراسية الأوروبية مع الصفيحة الإفريقية، وقد تعرضت ذات المنطقة خلال مائة وعشرين سنة ماضية لنحو عشرة زلازل في حدود أقل من ستة درجات.