بالفيديو.. الطاهي الجوي السعودي "بترجي": العمل في هذا المجال فرصة لتعلم الثقافات
عبر الشاب السعودي البراء بترجي البالغ من العمر 28 عاماً عن اعتزازه بالعمل في مجال الطهي الجوي لخدمة المسافرين، والتعرف على الثقافات المختلفة عبر الناقل الوطني شركة الخطوط الجوية العربية السعودية والتي بدأت قبل عامين من اليوم.
وتحدث "البراء" عبر مقطع فيديو من مقصورة الطائرة في رحلة الخطوط السعودية المتوجه لجاكرتا اليوم الجمعة، عن تجربته في العمل كطاهٍ جوي والتي وصفها بالرائعة والتي أكسبته خبرة واسعة في التعرف على الثقافات وزيارة المعالم والدول.
وبين أن بداية العمل كطاهٍ كانت خلال مرافقته لأخته المبتعثة إلى أستراليا للدراسة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، ويساعدها في إعداد الطعام لها، إلى جانب عمله في إحدى البوفيهات المشهورة في أستراليا والتي شجعته على ممارسة مهنته الطهي والتوسع في مجال العمل كطاهي محترف يجيد صناعة الوجبات العالمية ليكون منطلقه في كسب الرزق.
وذكر "بترجي" أنه كان يأمل في الدراسة الجامعية ضمن برنامج الابتعاث، لكن لم يحالفه الحظ في ذلك، وشاءت الأقدار أن يعمل كطاهي يكسب مرتبات توازي خريجي الجامعات ولله الحمد والمنة.
وشكر الطاهي الجوي السعودي حكومة خادم الحرمين الشريفين على دعم الكوادر الوطنية في الوظائف التي كان يشغلها الأجانب والتي تعد مكسباً وسبباً رئيساً لإعانة الشاب والشابة على فتح البيوت والمشاركة في التنمية.
وحث الطاهي السعودي في ختام حديثه لـ"سبق" الشباب والفتيات على السعي في طلب الرزق سيما في المهن التي لاتزال عليها طلبات وحاجة العمل تتطلب المزيد من أبناء الوطن كي يشاركوا فيها والذين سيكونون مصدر ثقة اكبر في تقديم الخدمات وتميزها.