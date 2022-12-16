بالفيديو.. الطاهي الجوي السعودي "بترجي": العمل في هذا المجال فرصة لتعلم الثقافات

وبين أن بداية العمل كطاهٍ كانت خلال مرافقته لأخته المبتعثة إلى أستراليا للدراسة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، ويساعدها في إعداد الطعام لها، إلى جانب عمله في إحدى البوفيهات المشهورة في أستراليا والتي شجعته على ممارسة مهنته الطهي والتوسع في مجال العمل كطاهي محترف يجيد صناعة الوجبات العالمية ليكون منطلقه في كسب الرزق.