الوطنية للإسكان شريك مؤسس لأكبر معرض عقاري بالعالم "سيتي سكيب"

الوطنية للإسكان تعلن عن مشاركتها في أكبر معرض متخصص بالعقار في العالم" سيتي سكيب" كشريك مؤسس وراعٍ تنفيذي للمعرض، والذي سينعقد في شهر سبتمبر المقبل خلال الفترة من 10 وحتى 13 في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال العاصمة، وذلك برعاية من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، حيث يجمع كل الجهات العارضة في القطاع العقاري ويستهدف الباحثين عن فرص الاستثمار والمهتمين بمعرفة كل جديد في القطاع، والاطلاع على أهم مشاريع رؤية السعودية 2030.