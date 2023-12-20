لتوحيد الإجراءات.. ديوان المظالم يعلن إطلاق بوابة الجهات الحكومية الرقمية

وأوضح الدكتور اليوسف؛ أن البوابة تعمل بالتكامل مع المنصات التابعة للقضاء الإداري، وتتيح جميع الإجراءات والاستعلامات والعمليات والمؤشرات والتقارير للجهات الحكومية وممثليها، كما تمكّن مسؤولي الجهات الحكومية من الاطلاع على جميع بيانات الدعاوى المرتبطة بالجهة، وتهدف إلى تيسير هذه الأعمال وتحسينها والإسهام في تجويدها وإنجازها لدى جهات الإدارة تعزيزاً للحوكمة.