جمعية المسؤولية المجتمعية تُنظِّم مؤتمرًا صحفيًّا بعنوان "الإعلام.. واقع ومسؤولية" بوكالة الأنباء السعودية

وخلال المؤتمر تحدَّث الخبير والمستشار الإعلامي للمسؤولية الاجتماعية، د. تركي العيار، مبينًا دور الإعلام في تعريف المجتمع بالمسؤولية الاجتماعية وقيمتها، وتعزيز دورها من خلال الحملات الإعلامية والمقالات، وتوضيح كل أدوار المسؤولية الاجتماعية.. مضيفًا بأن الملتقى أظهر نماذج ناجحة، خلقت منبرًا إعلاميًّا لتبادُل الأفكار. وبيَّن أن وسائل الإعلام لها دور رئيسي في نجاح الملتقى، كما أن اللجنة الإعلامية قطعت شوطًا كبيرًا في إطلاق منصة إعلامية لليوم السعودي للمسؤولية الاجتماعية؛ لردم الفجوة لكثير من الناس الذين تنقصهم المعرفة التامة لأدوار المسؤولية الاجتماعية.