غدًا.. "المساحة الجيولوجية" تطلق الدفعة الثانية من حزم البيانات

أطلقت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، الدفعة الثانية من حزم البيانات الجيولوجية.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة طارق أبا الخيل، أن إطلاق حِزَم البيانات غدًا حسب موعدها؛ يأتي تزامنًا مع تاريخ تأسيسها؛ تأكيدًا لدورها في المساهمة بتحقيق قيمة مضافة عالية لقطاع التعدين، من خلال توفير بيانات مسح جيولوجية موثوقة متنوعة عالية الجودة، ودعم عمليات استكشاف الثروات المعدنية، إلى جانب تعزيز جاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية في المملكة؛ للإسهام في تنشيط الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل في المملكة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح أن حزم البيانات الجيولوجية الجديدة تشكل 30% من مساحة الدرع العربي، لتصبح بذلك نسبة النشر على منصة قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية 60%، منذ إطلاق أعمال المبادرة، التي تتكون من بيانات المسح الجيوكيميائي السطحي والمسح الجيوفيزيائي الجوي للبرنامج العام للمسح الجيولوجي، بالإضافة إلى البيانات الأساسية للمسح الضوئي لعينات الحفر اللبي، وأكثر من 4000 تقرير فني ملحق بمواقع التمعدن بصيغة رقمية، بالإضافة إلى مواقع التمعدن المسجلة حديثًا في منصة قاعدة المعلومات الجيولوجية الوطنية.