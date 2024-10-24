غدًا.. "المساحة الجيولوجية" تطلق الدفعة الثانية من حزم البيانات

وأوضح أن حزم البيانات الجيولوجية الجديدة تشكل 30% من مساحة الدرع العربي، لتصبح بذلك نسبة النشر على منصة قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية 60%، منذ إطلاق أعمال المبادرة، التي تتكون من بيانات المسح الجيوكيميائي السطحي والمسح الجيوفيزيائي الجوي للبرنامج العام للمسح الجيولوجي، بالإضافة إلى البيانات الأساسية للمسح الضوئي لعينات الحفر اللبي، وأكثر من 4000 تقرير فني ملحق بمواقع التمعدن بصيغة رقمية، بالإضافة إلى مواقع التمعدن المسجلة حديثًا في منصة قاعدة المعلومات الجيولوجية الوطنية.