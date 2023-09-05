"الأرصاد": هطول أمطار رعدية ورياح وزخات من البرد على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة.. وضباب بالشرقية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأنه لاتزال الفرصة مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، في حين لا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق، كذلك على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، كما تكون السماء غائمةً جزئياً قد تتخللها سحبٌ رعديّة مُمطرة مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من منطقة نجران، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتَي الشرقية والرياض.