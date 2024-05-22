هيئة تطوير محمية الملك سلمان تُعلن تقييمها كأول موقع رئيس للتنوع البيولوجي في المملكة

ويأتي هذا الإنجاز في إطار اهتمام هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية في حماية الكائنات المهددة بالانقراض وتنمية الموائل الطبيعية، إضافة إلى تعزيز الوعي البيئي في المجتمع والحد من التهديدات الطبيعية والبشرية، وتواصل الهيئة سعيها في تحقيق أهدافها الإستراتيجية الطَموحة، والتي تواكب ما تحظى به محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية من أهمية في المنطقة، حيث تُعد أكبر محمية في الشرق الأوسط، وتبلغ مساحتها الإجمالية 130.700 كيلومترًا.