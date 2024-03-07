محليات

بدءًا من الاثنين المقبل.. "إيقاف الخدمات" لا يشمل الاستقطاع من الراتب ولا المنع من التحويل أو السحب

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