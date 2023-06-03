"فهد بن منصور" ممثلًا للمملكة في مجموعة الشركات الناشئة "Startup20".. وهذه رؤيته لدورها

يمثل الأمير فهد بن منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، المملكة في مجموعة الشركات الناشئة (Startup20)، وهي إحدى مجموعات التواصل الـ11 الرسمية، وتم إطلاقها هذا العام تحت الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين G20 2023.
وتُعد المجموعة أول مجموعة رسمية تختص بالشركات الناشئة والتي تعد أهم محركات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة؛ حيث تسعى إلى إيصال صوت منظومة الشركات الناشئة العالمية عبر أعضاء دول مجموعة العشرين، وسيتم وضع توصيات تقدم رسميًّا إلى قادة مجموعة العشرين للنظر فيها.
وتضم مجموعات التواصل مجموعات تعاونية مستقلة تقودها منظمات من المجتمع المدني في البلد المضيف كل عام.
وعبّر الأمير فهد بن منصور، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين على الدعم الكبير الذي يقدمونه لرواد الأعمال، والذي يشهد اليوم أثر هذا الدعم على منظومة ريادة الأعمال في المملكة، وبدأ بتحقيق تسارع النمو الاقتصادي الوطني والصعود للمراتب الأولى في مؤشرات القياس العالمية.
وأكد أهمية المشاركة في قمة المجموعة الرسمية للشركات الناشئة Startup20؛ كون المملكة تُعد دولة رائدة في مجال ريادة الأعمال وممكنة للشركات الناشئة تحت ظل رؤية ٢٠٣٠، والتي تستهدف رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من ٢٠٪ إلى ٣٥٪.
وقال: قمة الشركات الناشئة في الهند؛ ستكون فرصة لتبادل الأفكار الإبداعية والمبتكرة، وإيجاد الشراكات الاستراتيجية والفرص الاستثمارية، والاطلاع على تجارب دول مجموعة العشرين، بالإضافة إلى ترويج مشاريع رواد أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة السعودية، والخدمات المميزة المقدمة في السعودية لجذب رواد الأعمال والمستثمرين".
وتتضمن المشاركةُ تعزيز التواصل بين رواد الأعمال مع نظرائهم؛ لتبادل الأفكار والخبرات العلمية والتقنية، واستكشاف الحلول الابتكارية في ظل تحديات الاقتصاد العالمي.
ويتمتع الأمير فهد بن منصور -لتمثيل المملكة- بخبرة واسعة في مجال ريادة الأعمال، وهو مؤسس لعدة شركات ناجحة في مجالات متعددة ويحمل شهادة بكالوريوس في ريادة الأعمال من جامعة لويولا ماريماونت لوس أنجلوس، كاليفورنيا، ويترأس مجلس إدارة جمعية "رؤية الريادة"، التي أسست في عام ٢٠٢٠م؛ بهدف دعم منظومة ريادة الأعمال في المملكة، وربطها بالعالم عبر الشراكات العالمية والمشاركات الدولية، كما مثّل رأس قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب تحت مظلة رئاسة المملكة العربية السعودية لقمة مجموعة العشرين عام ٢٠٢٠.