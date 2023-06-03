"فهد بن منصور" ممثلًا للمملكة في مجموعة الشركات الناشئة "Startup20".. وهذه رؤيته لدورها

ويتمتع الأمير فهد بن منصور -لتمثيل المملكة- بخبرة واسعة في مجال ريادة الأعمال، وهو مؤسس لعدة شركات ناجحة في مجالات متعددة ويحمل شهادة بكالوريوس في ريادة الأعمال من جامعة لويولا ماريماونت لوس أنجلوس، كاليفورنيا، ويترأس مجلس إدارة جمعية "رؤية الريادة"، التي أسست في عام ٢٠٢٠م؛ بهدف دعم منظومة ريادة الأعمال في المملكة، وربطها بالعالم عبر الشراكات العالمية والمشاركات الدولية، كما مثّل رأس قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب تحت مظلة رئاسة المملكة العربية السعودية لقمة مجموعة العشرين عام ٢٠٢٠.