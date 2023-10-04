مكوّن أساسي للبرنامج الثقافي.. كيف اهتم "كتاب الرياض" بالفنون؟

أفسح معرضُ الرياض الدولي للكتاب 2023، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة تحت شعار "وجهة ملهمة" في جامعة الملك سعود، للفنون مساحة كبيرة في برنامجه الثقافي، الذي يضم أكثر من 200 فعالية على مدار أيامه العشر، تشمل عروضًا مسرحية سعودية ودولية، وعروضًا موسيقية وغنائية، وندوات حوارية، وأمسيات شعرية، ووِرَش عمل في شتى ميادين المعرفة، وفعاليات متنوعة لتثقيف الطفل.
وضم البرنامجُ الثقافي للمعرض عرضين مسرحيين سعوديين هما: مسرحية "الملاذ الأخير" بطولة الفنانيْن إبراهيم الحجاج، ومحمد جميل، وإخراج ماجد السيهاتي، وعرضت مساء الأيام الثلاثة الأولى للمعرض على مسرح الرياض، وحظيت بإقبال كبير من زوار المعرض.. ومسرحية "حكاية شاعرة" من بطولة تركي اليوسف، ونرمين محسن، وعبدالعزيز المبدل، إخراج فهد الدوسري، التي تُعرض مساء الأيام الثامن والتاسع والعاشر من المعرض على مسرح الرياض.
وشَمِلَ البرنامجُ الثقافي ورشَ عمل تبحث موضوعات فنية مثل، ورشة "برمجة الأفلام والمهرجانات السينمائية، التي قدّمها الناقد السينمائي والمترجم المصري محمد طارق، في اليوم الأول للمعرض، بالإضافة لورشة "برمجة الأفلام والمهرجانات السينمائية" التي قدّمتها الدكتورة وفاء الشامسية، وعقدت خلال اليوم الثاني للمعرض، كما نوقشت موضوعات أخرى في إطار الندوات الحوارية، مثل ندوة "معمل الدوبلاج.. رحلة أفلام ديزني مع اللغة العربية"، التي استضافت المخرجة الغنائية المصرية جيهان الناصر، والممثل والمؤدي الصوتي المصري هشام نور، وقدّمها الصحفي السعودي المهتم بالسينما أحمد العياد، وقدمت الندوة خلال فعاليات اليوم الثاني للمعرض.
ومن الندوات التي ناقشت قضايا فنية، ندوة "جماليات الفيلم الوثائقي وأسرار الصناعة"، التي استضافت الكاتب والمترجم العراقي قيس قاسم، والمخرج السعودي عبدالمحسن الضبعان، والممثلة والمخرجة اللبنانية ريم صالح، وتقدّمها ريم يوسف، وتُعقد الندوة خلال اليوم الرابع للمعرض، وندوة "جماليات الموروث الفني السعودي"، التي استضافت أستاذة تاريخ الأزياء والمنسوجات التقليدية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة ليلى البسام، ويقدّمها الكاتب السعودي محمد الموسى، وتُعقد في اليوم السادس للمعرض، وندوة "حديث في مشهد الخليج السينمائي"، التي تستضيف الكاتب والسينمائي العماني الدكتور عبدالله حبيب، والمخرج السعودي علي الكلثمي، ويقدّمها الصحفي السعودي المهتم بالسينما أحمد العياد، ويختتم بها المعرض برنامجه الثقافي، وتُظهر الأمثلة السابقة للفعاليات الفنية أن الفنون مكوّنٌ أساسي من مكونات البرنامج الثقافي للمعرض.