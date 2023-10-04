مكوّن أساسي للبرنامج الثقافي.. كيف اهتم "كتاب الرياض" بالفنون؟

ومن الندوات التي ناقشت قضايا فنية، ندوة "جماليات الفيلم الوثائقي وأسرار الصناعة"، التي استضافت الكاتب والمترجم العراقي قيس قاسم، والمخرج السعودي عبدالمحسن الضبعان، والممثلة والمخرجة اللبنانية ريم صالح، وتقدّمها ريم يوسف، وتُعقد الندوة خلال اليوم الرابع للمعرض، وندوة "جماليات الموروث الفني السعودي"، التي استضافت أستاذة تاريخ الأزياء والمنسوجات التقليدية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة ليلى البسام، ويقدّمها الكاتب السعودي محمد الموسى، وتُعقد في اليوم السادس للمعرض، وندوة "حديث في مشهد الخليج السينمائي"، التي تستضيف الكاتب والسينمائي العماني الدكتور عبدالله حبيب، والمخرج السعودي علي الكلثمي، ويقدّمها الصحفي السعودي المهتم بالسينما أحمد العياد، ويختتم بها المعرض برنامجه الثقافي، وتُظهر الأمثلة السابقة للفعاليات الفنية أن الفنون مكوّنٌ أساسي من مكونات البرنامج الثقافي للمعرض.