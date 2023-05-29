"المحامين" تعقد اجتماعها الثاني للجمعية العمومية الـ 9 وتعتمد التقرير السنوي

عقدت الهيئة السعودية للمحامين أمس، الاجتماع الثاني للجمعية العمومية التاسعة "عن بُعد"، برئاسة عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة التنفيذية، الدكتور أسامة بن سعيد القحطاني، وحضور المشرف العام على الأمانة العامة الدكتور علاء بن عبدالحميد ناجي، وعدد من المحامين والمحاميات من أعضاء الهيئة الأساسيين.
وشهد الاجتماع التصويت على بنود الجمعية العمومية المتمثلة في: الموافقة على الحسابات الختامية للعام المالي (2022)، واعتماد التقرير السنوي للعام المالي (2022).
واستعرض المشرف العام على الأمانة العامة الدكتور علاء بن عبدالحميد ناجي، أبرز النتائج والإحصائيات التي تمت خلال العام المالي 2022م ضمن أهداف الهيئة، ومستهدفات خطتها الاستراتيجية الخمسية (2022-2026).
واختتمت الجمعية العمومية التاسعة فعالياتها معلنةً إقرار البنود المطروحة للتصويت عبر منصة التصويت الإلكتروني في بوابة الهيئة.