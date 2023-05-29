"المحامين" تعقد اجتماعها الثاني للجمعية العمومية الـ 9 وتعتمد التقرير السنوي

عقدت الهيئة السعودية للمحامين أمس، الاجتماع الثاني للجمعية العمومية التاسعة "عن بُعد"، برئاسة عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة التنفيذية، الدكتور أسامة بن سعيد القحطاني، وحضور المشرف العام على الأمانة العامة الدكتور علاء بن عبدالحميد ناجي، وعدد من المحامين والمحاميات من أعضاء الهيئة الأساسيين.