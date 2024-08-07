في قبضة رجال الأمن.. مخالفون اعتدوا على مقيم بسلاح أبيض ومروّج مخدرات بالرياض

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم، حيث أعلن "الأمن العام" القبض على مجموعة من المخالفين اعتدوا على مقيمٍ بسلاح أبيض، ومواطن يروّج لمواد مخدّرة بالرياض، ومقيم آخر بجازان.
وقبضت شرطة الرياض، على مخالفين لنظام أمن الحدود، ومقيم، ووافد من الجنسية اليمنية، قاموا بالاعتداء بسلاحٍ أبيض على مقيمٍ من الجنسية نفسها، وسلب ما بحوزته.
وتمّ القبض على مواطنٍ قام بترويج مادتَي الحشيش والأمفيتامين المخدرتَيْن في منطقة الرياض أيضاً.
وتمكنت شرطة جازان من القبض على مقيمٍ من الجنسية الباكستانية؛ قام باتخاذ مسكنه وكراً لترويج مادة الميثامفيتامين المخدرة (الشبو).