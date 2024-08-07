في قبضة رجال الأمن.. مخالفون اعتدوا على مقيم بسلاح أبيض ومروّج مخدرات بالرياض

وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم، حيث أعلن "الأمن العام" القبض على مجموعة من المخالفين اعتدوا على مقيمٍ بسلاح أبيض، ومواطن يروّج لمواد مخدّرة بالرياض، ومقيم آخر بجازان.