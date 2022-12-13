خلال زيارته الرسمية لبريطانيا.. "خالد بن سلمان" يزور شركة بي إيه إي سيستمز

وجرى خلال الزيارة تقديم إيجاز لوزير الدفاع عن القدرات المتفوقة لطائرة التايفون وأنظمتها القتالية، كما استمع سموه لشرح حول خطط واستراتيجيات الشركة المستقبلية، وتضمن ذلك برنامج القدرات الجوية القتالية المستقبلية، وتطوير الأنظمة الجوية، وسبل تعزيز الشراكة القائمة بينها وبين القوات المسلحة السعودية، التي تمتد لأكثر من 50 عامًا، حققت خلالها العديد من الإنجازات والنجاحات في مجالات نقل التقنية والخبرات للمملكة، والتعاون مع القطاع الصناعي السعودي.. وتُوجت هذه الجهود بتجميع أول طائرة تدريب نفاثة، إضافة لتصنيع بعض أجزائها في المملكة العربية السعودية؛ وهو ما سيسهم في تحقيق أحد أهم أهداف رؤية السعودية 2030 في توطين الصناعات العسكرية.