جامعة "كاوست" تحتفل بتخريج الدفعة الرابعة عشرة بعدد قياسي من الخريجين

وسلط الضوء على العديد من الطلبة السعوديين المتميزين في كاوست خلال حفل التخرج، ومن بينهم فاطمة الدخيل، العالمة في شركة سبكيم للبتروكيماويات في المملكة العربية السعودية؛ وأسرار دمدم، خريجة كاوست والرئيس التنفيذي لشركة أوفيرا، والحائزة على جائزة فوربس "30 تحت 30" للمبدعين الشباب وجائزة لوريال-اليونسكو للنساء في العلوم في الشرق الأوسط، وعمر الخزرجي، صاحب الرقم القياسي في عدد الأوراق البحثية المنشورة في المجلات المؤثرة (أكثر من 50 ورقة بحثية)، وهو متخصص في الاتصالات البصرية والكمية، وقد حصل على العديد من الجوائز العالمية، بما في ذلك منحة الجمعية الدولية للبصريات والضوئيات، وسيلتحق بجامعة ميشيغان، وولاء خشيم، الحاصلة على زمالة ابن خلدون في معهد ماساتشوستس للتقنية، والتي طورت أجهزة استشعار حيوية للكشف السريع والمبكر عن المؤشرات الحيوية للنوبات القلبية.